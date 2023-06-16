В Канаде автобус врезался в грузовик: 15 погибших
На юге канадской провинции Манитоба столкнулись пассажирский автобус и грузовик, погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Авария произошла недалеко от города Карбери. В автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек, преимущественно пожилого возраста.
В результате столкновения 15 человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители же обоих транспортных средств выжили и получают медицинскую помощь.
Полиция изучает место ДТП, но пока не знает, кто был виновником аварии.
Ситуация в Канаде
В последнее время в Канаде бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось обуздать. К гашению привлекли даже вооруженные силы. В некоторых местах высота огня достигает 100 метров.
Последствия пожара могут ощутить на себе миллионы людей, а в Нью-Йорке их смогли и увидеть – недавно город окутал оранжевый туман.
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