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В Канаде автобус врезался в грузовик: 15 погибших

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Пятница 16 июня 2023 06:27
В Канаде автобус врезался в грузовик: 15 погибших Фото: в Канаде в результате ДТП погибли 15 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На юге канадской провинции Манитоба столкнулись пассажирский автобус и грузовик, погибли 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Авария произошла недалеко от города Карбери. В автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек, преимущественно пожилого возраста.

В результате столкновения 15 человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители же обоих транспортных средств выжили и получают медицинскую помощь.

Полиция изучает место ДТП, но пока не знает, кто был виновником аварии.

Ситуация в Канаде

В последнее время в Канаде бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось обуздать. К гашению привлекли даже вооруженные силы. В некоторых местах высота огня достигает 100 метров.

Последствия пожара могут ощутить на себе миллионы людей, а в Нью-Йорке их смогли и увидеть – недавно город окутал оранжевый туман.

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