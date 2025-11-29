В ЮАР задержали четверых мужчин, которых могли отправить воевать за Россию

В полиции ЮАР рассказали, что мужчин остановили у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

"Аресты были произведены после получения информации... о четырех мужчинах, направлявшихся в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР предположительно содействовала пеереезду и вербовке указанных лиц (в армию РФ - ред.)", - сказано в заявлении.

Задержание произошло в пятницу, 28 ноября, спустя несколько недель после публикаций о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как из заманили в наемнические силы обещаниями выгодных контрактов.

В полиции добавили, что как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Как известно, законодательство ЮАР запрещает гражданам оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без соответствующего разрешения.

Отметим, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование того, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне в боевых действий на Донбассе.