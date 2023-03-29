Папу Римского госпитализировали с респираторной инфекцией

После жалоб на затруднения с дыханием Папу Римского Франциска госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Папа Римский Франциск имеет респираторную инфекцию и ему придется провести несколько дней в больнице для улучшения здоровья. Последние несколько дней он жаловался на трудности с дыханием.
Здоровье понтифика привлекло повышенное внимание общества в течение последних двух лет, в течение которых он перенес операцию на толстой кишке и начал пользоваться инвалидной коляской, или палкой из-за хронической боли в одном колене.
Ранее мы сообщали, что Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона в качестве жеста доброй воли.
Напомним, Папа Римский Франциск призвал к "уважению" религиозных объектов после расторжения договора по пользованию УПЦ Киево-Печерской Лавры.
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