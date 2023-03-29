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Папу Римського госпіталізували з респіраторною інфекцією

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після скарг на труднощі з диханням Папу Римського Франциска госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Папа Римський Франциск має респіраторну інфекцію і йому доведеться провести "кілька днів" у лікарні для покращення здоров'я. Останні кілька днів він скаржився на труднощі з диханням.

Здоров'я понтифіка привернуло підвищену увагу суспільства протягом останніх двох років, протягом яких він переніс операцію на товстій кишці та почав користуватися інвалідним візком, або палицею через хронічний біль в одному коліні.

Раніше ми повідомляли, що Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенона в якості "жесту доброї волі".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об'єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ Києво-Печерської Лаври.

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