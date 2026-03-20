"Бумажный тигр": Трамп жестко раскритиковал НАТО и обвинил союзников в трусости

Без участия США НАТО превращается в "бумажного тигра", а европейские союзники проявляют трусость, отказываясь от военных операций для снижения цен на нефть.
Об этом заявил президент Сша Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social.
Трамп жестко раскритиковал партнеров за пассивность в противодействии ядерным амбициям Ирана и нежелание брать на себя ответственность за стабильность рынка топлива.
"Без США НАТО - это "бумажный тигр"! Они не хотели вступать в борьбу за ядерный Иран. Теперь они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива", - подчеркнул он.
По словам политика, операция по деблокированию пролива является простым военным маневром с минимальным риском, однако члены Альянса избегают решительных действий.
"Это так легко для них сделать, с таким незначительным риском. Трусы, и мы помним!", - добавил Трамп.
Напомним, ранее стало известно, что ряд европейских стран ведет тайные переговоры с Ираном по стабилизации ситуации в регионе, пытаясь избежать прямого военного столкновения.
Кроме того, по данным источников, союзники по НАТО уже отказали Дональду Трампу в предоставлении прямой военной помощи, однако Соединенные Штаты продолжают настаивать на более активном участии Альянса в операциях на Ближнем Востоке.
Также стоит отметить, что блокада Ормузского пролива стала темой экстренных консультаций лидеров ведущих стран мира, поскольку этот маршрут является ключевым для глобальных поставок энергоносителей.