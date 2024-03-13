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Папа Римский снова высказался о войнах после скандального заявления об Украине

Ватикан, Среда 13 марта 2024 16:25
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Папа Римский снова высказался о войнах после скандального заявления об Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск выступил с осуждением войн после того, как он призвал Украину "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, заявление понтифика приводит Vatican News.

"Многие молодые люди, многие молодые люди идут умирать (на войну - ред.). Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению", - сказал Папа во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Папа Римский призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг".

Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Но реакция России была прямо противоположной. Сегодня, 13 марта, посольство России при Ватикане поздравило понтифика с 11-й годовщиной его избрания, назвав его "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей".

"Папа - один из немногих политических лидеров с подлинно стратегической точкой зрения на мировые проблемы", - заявили в дипломатическом представительстве страны-агрессора.

Более детально о заявлении Папы - в материале РБК-Украина.

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