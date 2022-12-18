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Папа Римский назвал войну в Украине "мировой": не вижу конца в ближайшее время

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Ватикан, Воскресенье 18 декабря 2022 10:09
Папа Римский назвал войну в Украине "мировой": не вижу конца в ближайшее время Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск вновь заявил, что война в Украине достигла мировых масштабов. Он считает, что боевые действия скоро не закончатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на понтифика в интервью испанской газете ABC.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Много рук мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", - сказал он.

При этом Папа Римский заявил, что будет и дальше поддерживать Украину, однако подчеркнул, что стороны не прислушиваются к нему.

"Я принимаю здесь всех. Сейчас Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю", - добавил понтифик.

Напомним, недавно Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и направить средства на помощь Украине.

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