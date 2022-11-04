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Находимся на краю пропасти. Папа Римский призвал избежать новой "холодной войны"

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Пятница 04 ноября 2022 18:18
Находимся на краю пропасти. Папа Римский призвал избежать новой "холодной войны" Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Папа Римский Франциск призвал лидеров, в частности, религиозного сообщества, не допустить новой "холодной войны". По его словам, мир находится на краю пропасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время конференции в Бахрейне, Франциск заявил, что после двух Мировых войн, холодной войны и катастрофических конфликтов мир продолжает находиться "на краю пропасти".

"Впечатляющим парадоксом является то , что в, то время, как большинство населения планеты объединены перед лицом одних и тех же трудностей, страдая от серьезных продовольственного, экологического и пандемического кризисов, а также от все более скандальной глобальной несправедливости, несколько сильных мира сего вовлечены в решительную борьбу за партийные интересы, возрождая устаревшую риторику, перераспределяя сферы влияния и противопоставляя себя блокам", - заявил Папа Римский.

Франциск призвал религиозных лидеров внести свои взносы в противодействие перевооружению.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Франциск призвал мир не допустить ядерную войну из-за войны в Украине.

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