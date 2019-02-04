Папа Римський вперше відвідав ОАЕ

Фото: Папа Римський Франциск (Stefano Rellandini/Reuters)

Папа Франциск буде учасником міжконфесійної конференції

З першим візитом в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) прибув Папа Римський Франциск. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.

Так, літак з Папою Римським на борту приземлився в аеропорту Абу-Дабі близько десяти годин вечора за місцевим часом.

Повідомляється, що Франциск візьме участь у міжконфесійній конференції за запрошенням наслідного принца Абу-Дабі шейха Мохаммеда бін Заєда аль-Нахьян.

Зазначимо, Папа Римський відслужить месу, на якій планують бути близько 120 тис. осіб. Крім того, папа зустрінеться з шейхом Ахмедом аль-Тайебом, імамом каїрській мечеті аль-Ажар, найбільшого центру навчання мусульман-сунітів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск висловив стурбованість тим, що відбувається конфліктом на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, Папа Римський Франциск в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру. 25 грудня християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового.