Папа Римський про ситуацію в Ізраїлі: може перерости у спіраль смертей та руйнування
Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді відреагував на загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями в Секторі Газа. Понтифік заявив, що із занепокоєнням слідкує за ситуацією.
Про це повідомляє Vatican News.
За словами Папи Римського, загострення конфлікту свідчить про небажання будувати майбутнє.
"Останніми днями жорсткі збройні зіткнення переважали в Секторі Газа та Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей та руйнувань. Багато людей отримали поранення, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їх смерть - знак того, що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати", - наголосив Франциск.
Понтифік також засудив ріст ненависті та насильства в ізраїльських містах, назвавши заворушення "серйозною раною" для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде "складно залікувати", якщо не буде негайного діалогу.
"Невже ми дійсно віримо, що будуємо світ, знищуючи іншого? В ім'я Бога, який створив всіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності, а також закликав їх жити разом як брати між собою, я закликаю до спокою і звертаюся до тих, хто несе відповідальність за те, щоб покласти край цьому брязкоту зброї та йти стежками миру за допомогою міжнародної спільноти", - сказав він.
Нагадаємо, минулого тижня в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з палестинськими угрупуваннями, які діють на території Сектору Газа. Щодня сторони конфлікту обмінюються обстрілами, в результаті чого гинуть цивільні, детальніше - в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".
Як писало РБК-Україна, сьогодні відбудеться термінове засідання Радбезу ООН з приводу загострення конфлікту в Ізраїлі.