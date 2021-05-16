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Радбез ООН збереться сьогодні через загострення ситуації в Ізраїлі

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Нью-Йорк, Неділя 16 травня 2021 09:38
Радбез ООН збереться сьогодні через загострення ситуації в Ізраїлі Фото: Радбез ООН збереться на засідання 16 травня (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитро Левицький

Рада безпеки ООН у неділю, 16 травня, проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями з Сектору Газа. Очікується, що засідання розпочнеться у другій половині дня.

Про це пише ізраїльське видання Haaretz.

Так, початок обговорення загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, що супроводжується обстрілами як з території Ізраїлю, так і території Сектору Газа, заплановано на 17:00 за київським часом.

На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.

Нагадаємо, минулого тижня в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території Сектору Газа. Щодня сторони конфлікту обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, детальніше - в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

Додамо, США пропонували провести засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Ізраїлі на наступному тижні. У Вашингтоні пояснювали, що така затримка дозволить дипломатії "справити певний ефект".

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