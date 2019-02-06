Папа Римський визнав факт сексуального насильства над монахинями у церкві

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Він підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь

Папа Римський Франциск визнав наявність випадків, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

Голова Католицької церкви підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь. За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.

"Папа Бенедикт мав сміливість розпустити конгрегацію, яка заразилася рабством - навіть сексуальним рабством, влаштованим частиною церковників", - сказв Папа Римський Франциск.

Як зазначається, це перший випадок, коли Франциск публічно визнав існування проблеми сексуального насильства над монахинями в Католицькій церкві.

За його словами, Ватикан намагається вирішити цю проблему, проте вона досі є невирішеною, і в окремих регіонах є більш поширеною, ніж в інших.

РБК-Україна писало, що у Ватикані відновили роботу комісії по боротьбі з сексуальним насильством в духовенстві.

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура штату Іллінойс (США) опублікувала доповідь за підсумками розслідування сексуального насильства з боку духовенства, в якому повідомила про 500 священиків, яких звинуватила в сексуальному насильстві над дітьми.