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Папа Римський вітає припинення вогню на Донбасі

Ватикан, Неділя 26 липня 2020 14:35
Папа Римський вітає припинення вогню на Донбасі
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Максим Зайченко

Він сподівається, що угоду здійснять на практиці

У неділю, 26 липня, Папа Римський Франциск підтримав угоду про припинення вогню на Донбасі, досягнуту Тристоронньою контактною групою. Він сподівається, що угоду здійснять на практиці.

Про це повідомляє Vatican News.

"Я розумію, що нова угода про припинення вогню на Донбасі нещодавно була ухвалена в Мінську членами Тристоронньої контактної групи/ Я молюся, щоб те, що було погоджено, нарешті було здійснено на практиці, включаючи ефективний процес роззброєння і розмінування", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Крім цього, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, початок перемир'я на Донбасі з 27 липня було погоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.

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