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Папа Римский согласился посетить Киев, но при одном условии

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но только если потом он поедет в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление понтифика в интервью La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", - заявил он.

При этом Папа Римский добавил, что поездка в столицу России для него "не является невозможной".

Напомним, ранее стало известно, что Папа Римский весной планирует приехать в Венгрию для того, чтобы "способствовать миру".

Также мы писали, что Папа Римский хотел поехать в Москву для переговоров с диктатором Владимиром Путиным, но ему отказали.

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