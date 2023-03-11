Папа Римский согласился посетить Киев, но при одном условии

Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но только если потом он поедет в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление понтифика в интервью La Nacion.
"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", - заявил он.
При этом Папа Римский добавил, что поездка в столицу России для него "не является невозможной".
Напомним, ранее стало известно, что Папа Римский весной планирует приехать в Венгрию для того, чтобы "способствовать миру".
Также мы писали, что Папа Римский хотел поехать в Москву для переговоров с диктатором Владимиром Путиным, но ему отказали.
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