Едет "способствовать миру". В Венгрии анонсировали визит Папы Римского весной

В Венгрии анонсирован визит Папы Римского Франциска. По предварительным данным, его приезд состоится весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Katolikus .

По данным издания, весной в рамках официального государственного визита Папа Франциск может посетить Венгрию.

Ожидается, что во время визита в Будапешт он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Каталиной Новак, членами дипломатического корпуса, а также представителями церквей и священниками. По всей вероятности, он также встречается с представителями исторических церквей.

Программа Папы Римского еще не окончательная, по предварительным данным, он совершит мессу в базилике Святого Стефана, посетит санктуарию Марии и Сегед. Его визит может затронуть несколько городов и городков, где понтифик еще не был.

Визит пока не подтвержден Ватиканом, однако Венгрия уже подтвердила его. Отчет прессы подтвердил председатель Христианско-демократической народной партии Иштван Симицко.

Недавно Симицко провел пресс-конференцию в венгерском Балатонфюреде, где упомянул визит Папы Римского.

"Папа Франциск снова прибудет в Будапешт в конце апреля, чтобы посетить венгров и содействовать миру. Подготовка к визиту Папы продолжается уже давно", - заявил глава ХДНП.