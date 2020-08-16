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Папа Римський підтримав вимоги демонстрантів у Білорусі

Автор: Артур Родивилов

Франциск уважно стежить за ситуацією

Папа Римський Франциск підтримав вимоги учасників акцій протестів у Білорусі. Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в цій країні після президентських виборів.

Про це повідомляє Vatican News.

На площі Святого Петра у Ватикані були присутні кілька людей з біло-червоно-білими прапорами, які використовує білоруська опозиція.

"З увагою я стежу за післявиборчою ситуацією в цій країні та закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги справедливості та права. Довіряю всіх білорусів захисту Мадонни, Цариці миру", - сказав понтифік.

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Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

У ЄС вважають, що потенційні санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі.

Раніше Лукашенко заявив, що владу "не треба заколисувати мирними акціями та демонстраціями".

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