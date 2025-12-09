Папа Римский после встречи с Зеленским сделал заявление о мире в Украине

"Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, Святейший Отец отметил необходимость продолжения диалога, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру", - говорится в сообщении.

Также не обошлось без упоминания о вопросах военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.