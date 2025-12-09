RU

Папа Римский после встречи с Зеленским сделал заявление о мире в Украине

Фото: Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к справедливому миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

"Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, Святейший Отец отметил необходимость продолжения диалога, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру", - говорится в сообщении.

Также не обошлось без упоминания о вопросах военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.

 

Визит Зеленского в Рим

Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Риме.

Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Святейший Отец принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.

После завершения официальной части Зеленский и Папа вышли на балкон резиденции, поздоровались с журналистами, но не сделали никаких заявлений для прессы.

Также в рамках визита у Зеленского запланирована встреча с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

