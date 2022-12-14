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Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и помочь Украине

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Среда 14 декабря 2022 12:39
Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и помочь Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Папа Римский Франциск призвал к скромному празднованию Рождества, а сэкономленные средства от сокращения расходов направить в поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Франциск заявил о необходимости конкретных жестов милосердия для украинцев в приближающийся праздничный сезон.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество, с более скромными подарками, и давайте отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются. Они голодны, им холодно, много кто умирает из-за нехватки врачей и медсестер. Не будем забывать о них. Рождество - да, в мире и с Господом, да. Но с украинцами в сердце", - заявил Франциск.

Также отмечается, что Франциск направил письма главам стран по всему миру с просьбой совершить жест милосердия для заключенных, имеющих на это право.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Франциск не смог сдержать эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине.

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