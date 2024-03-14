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Боррель резко ответил на "белый флаг" Папы Римского: полез туда, куда не звали

Брюссель, Четверг 14 марта 2024 22:00
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Боррель резко ответил на "белый флаг" Папы Римского: полез туда, куда не звали Фото: Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что заговорив о "белом флаге" для Украины, Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью RTVE.

Дипломат ЕС комментируя слова Папы отметил, что вскользь коснулся их в своей речи в Совете безопасности ООН в начале недели.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что Его Святейшество Папа вошел в сад, в который его никто не звал", - сказал Боррель.

Во время этого заявил он использовал испанскую идиому, которая означает "навлечь на себя беду".

Он добавил, что не считает правильным "приглашать Украину к капитуляции".

"Наоборот, время продолжать ей помогать", - подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Папа Римский призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг".

Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Более подробно о заявлении Папы - в материале РБК-Украина.

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