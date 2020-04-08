Папа Римський назвав пандемію коронавірусу "відповіддю природи" на зміну клімату

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com catholicism)

Франциск вважає, що спалах вірусу відбувся через безвідповідальне ставлення людей до природи

Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу в світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На думку Франциска, світ має уповільнити темпи виробництва і споживання та навчитися розуміти і споглядати світ природи.

"Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії чи пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?", - зазначив Папа в інтерв'ю британському католицькому журналісту Остіну Айвері.

Франциск вважає, що спалах коронавірусу сталася через безвідповідальне ставлення людей до природи.

"Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є реакцією природи", - заявив Папа Римський.

Він також заявив, що стурбований популістськими заявами деяких державних лідерів, які, за словами Франциска, виголошують промови, що нагадують Гітлера в 1933 році.

"Мене турбує лицемірство деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть зіткнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але водночас виробляють зброю", - резюмував Франциск.

Нагадаємо, у світі зафіксовано майже 1,5 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли більше 82 тисяч жителів планети.

Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 8 квітня - у матеріалі РБК-Україна.