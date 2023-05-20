Папа Римский поручил итальянскому кардиналу провести миротворческую миссию для Украины

"Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болоньи и президенту Конференции епископов Италии, возглавить миссию, согласованную с Государственным секретариатом, чтобы помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине, в надежде, которую Святой Отец никогда не оставлял, что это может привести в движение пути к миру", - заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

При этом он добавил, что сроки миссии и ее условия в настоящее время изучаются.

Миротворческая миссия Папы Римского

10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Заявление понтифика прозвучало после его визита в Будапешт, где Франциск встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем российской православной церкви в Будапеште.

Реакция Украины на миссию Ватикана

В Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нет никакой секретной миссии Ватикана по окончании войны.

Президент Владимир Зеленский после встречи с понтификом в Ватикане, которая состоялась 13 мая, заявил, что Украине не нужны посредники с агрессивной Россией. Киеву необходимо, чтобы был разработан план по миру в Украине.