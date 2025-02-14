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Папу Римского госпитализировали из-за бронхита

Пятница 14 февраля 2025 20:50
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Папу Римского госпитализировали из-за бронхита Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу для обследования и лечения бронхита. Ранее он жаловался на проблемы с дыханием во время проповедей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Сегодня утром после аудиенций Папа Франциск будет госпитализирован в клинику Агостино Джемелли для проведения необходимых диагностических тестов и продолжения стационарного лечения бронхита", - сообщили в Ватикане.

Отмечается, что понтифик болеет уже несколько дней. В Ватикане рассказали, что, из-за плохого состояния, Папа Римский просил других служителей зачитывать его заранее подготовленные речи. Это происходило на двух последних аудиенциях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.

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