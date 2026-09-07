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Папа Лев заявил о надежде на мир в Украине после визитов Уиткоффа и Кушнера

01:00 07.09.2026 Пн
2 мин
Что сказал понтифик о визитах представителей президента США?
aimg Эдуард Ткач
Папа Лев заявил о надежде на мир в Украине после визитов Уиткоффа и Кушнера Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
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Папа Римский Лев XIV заявил, что надеется на скорейший мир в Украине после того, как спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и Москву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост понтифика в соцсети Х.

Он вновь призвал к прекращению боевых действий и выразил надежду, что визиты возобновят переговоры процесс, который принесет конкретный результат.

"Мое сердце сочувствует страданиям народа Украины , который годами живет в мучениях и страхе. Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира! Я надеюсь, что усилия, предпринятые в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и создадут условия для дипломатии", - заявил Папа Римский Лев.

Что предшествовало

Напомним, что в прошедшую субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитками в Москву и Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между и положить конец войне России против Украины.

В частности, 5 сентября американская делегация встретилась с диктатором РФ Владимиром Путиным. После в СМИ была информация, что стороны обсудили планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели.

Уже 6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где состоялись три раунда переговоров с Украиной и европейскими партнерами. Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и условия по установлению справедливого мира.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал, что после переговоров в Киеве представители Украины, США и Европы договорились встретиться снова, чтобы продолжить диалог.

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