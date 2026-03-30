Папа Лев XIV обратился с жестким заявлением к мировым лидерам, которые ведут войны

Обращаясь к десяткам тысяч людей на площади Святого Петра во время Вербного воскресенья - праздника, который открывает Страстную неделю перед Пасхой для 1,4 млрд католиков - понтифик назвал конфликт "ужасным" и заявил, что Иисуса нельзя использовать для оправдания войны.

"Это наш Бог: Иисус, Царь мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать, чтобы оправдать войну", - сказал Лев XIV .

Он добавил, ссылаясь на Библию, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".

"Хотя вы и возносите много молитв, Я не буду слушать - ваши руки полны крови", - процитировал Лев XIV святое писание.

Заявления понтифика об Иране

Папа Римский, конечно, не назвал конкретных мировых лидеров, однако в последние недели он все больше критикует войну с Ираном.

Во время обращения в конце мессы он выразил сожаление, что христиане на Ближнем Востоке "страдают от последствий ужасного конфликта" и могут не иметь возможности отпраздновать Пасху.

Понтифик, который обычно тщательно подбирает слова, неоднократно призывал к немедленному прекращению огня и ранее заявлял, что авиаудары являются неизбирательными и должны быть запрещены.

В своей проповеди глава католиков также вспомнил библейский эпизод, когда Иисус перед арестом остановил своего ученика, который ударил мечом человека, пришедшего его задержать.

"Иисус не вооружался, не защищался и не вел никакой войны. Он открыл кроткое лицо Бога, который всегда отвергает насилие. Вместо того, чтобы спасать себя, он позволил прибить себя к кресту", - подытожил Папа Лев XIV.

Христианская риторика для войны

Reuters отмечает, что некоторые американские чиновники использовали христианскую риторику для оправдания совместных ударов США и Израиля по Ирану, которые начались 28 февраля и вызвали расширение войны.

Министр обороны США Пит Хегсет, который проводит христианские молитвенные мероприятия в Пентагоне, во время одной из таких служб молился за "подавляющую силу насилия" против врагов, которые "не заслуживают милосердия".