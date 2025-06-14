Папа Лев XIV обратился к Ирану и Израилю: никто не должен угрожать существованию другого

Папа Лев XIV осудил военную эскалацию между Ираном и Израилем и вновь призвал к диалогу и созданию мира, свободного от ядерной угрозы.

Во время своего обращения Папа Римский призвал лидеров Ирана и Израиля отказаться от войны и начать диалог ради общего блага.

"В эти дни продолжают поступать новости, которые вызывают большое беспокойство. Ситуация в Иране и Израиле серьезно ухудшилась, и в такой деликатный момент я хочу еще раз подчеркнуть необходимость ответственности и благоразумия", - отметил он.

Папа также подчеркнул необходимость "стремления к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы", которое, по его словам, "должно реализовываться через уважительные встречи и искренний диалог, чтобы построить длительный мир, основанный на справедливости, братстве и общем благе".

"Никто никогда не должен угрожать существованию другого", - отметил Лев XIV.