Папа Франциск відреагував на рішення Туреччини про зміну статусу собору Святої Софії

Папа Римський Франциск прокоментував рішення Туреччини позбавити собор Святої Софії в Стамбулі музейного статусу і знову зробити з нього мечеть. Понтифік висловив жаль у зв'язку з таким рішенням Анкари.

Про це він заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, повідомляє Vatican News.

"Думками я в Стамбулі. Думаю про Святої Софії, і я дуже засмучений", - сказав Папа Франциск.

Нагадаємо, Собор Святої Софії побудували в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі. У часи Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музей Айя-Софія стала в 1934 році при першому президентові Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрке.

10 липня Держрада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

Таке рішення Туреччини наразився на шквал критики з боку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, ЮНЕСКО та низки країн Європи.

Зокрема, США висловили розчарування у зв'язку з перетворенням собору Святої Софії на мечеть і закликали зберегти доступ до нього для всіх відвідувачів.

Всесвітня рада церков, який об'єднує представників близько 350 християнських церков з понад 100 країн, закликав Ердогана переглянути рішення. Патріарх Константинопольський Варфоломій I заявив, що зміна статусу Святої Софії може призвести до міжнародної напруженості.