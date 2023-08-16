"Господства" в Черном море не будет. В ВМС сделали заявление после провокации России с судном

Россия хочет считать себя "жандармом" Черного моря, несмотря на то, что она не является непредвзятой. При этом страна-агрессор не будет "господствовать" в акватории моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ВМС Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его словам, все обстоятельства инцидента с провокативными действиями России о отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", который направлялся в порт Измаила 13 августа, до сих пор выясняются. Он подчеркнул, что верить заявлениям Минобороны РФ нельзя.

Так, МИД Украины, как и партнеры нашего государства, уже сделали соответствующие заявления. Учитывая это, Плетенчук отметил, что мир должен сделать выводы.

Спикер отметил, что это событие происходило вне морской экономической зоны Украины. Однако это также влияет на наш экспорт.

"Поэтому определенная реакция будет и дальше. И это очередной акт со стороны россиян, которым они пытаются доказать свое призрачное "господство" в акватории Черного моря. Однако ВМС Украины продолжают делать свое дело. Поэтому этого "господства" не будет", - подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он подчеркнул, что с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву действия России являются сплошным нарушением.

Так, страна-агрессор не объявляла никаких операций. К тому же, она не имеет на это мандата.

"Они себя решили назначить какими-то "жандармами Черного моря". Но знаете, что жандарм беспристрастен, а здесь исключительно зона интересов РФ. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство", - добавил он.

Провокация России

13 августа Минобороны России заявило, что остановило в Черном море иностранное судно, которое следовало порт Измаила в Одесской области.

В стране-агрессоре заявили, что якобы один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

При этом InformNapalm сообщило, что моряки судна "Сукра Окан" не подчинились требованиям оккупантов застопорить ход, а просто временно сменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Добавим, что Украина уже осудила подобные провокации страны-агрессора.

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