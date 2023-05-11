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"Паники нет". На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь

Фото: на границе Донецкой области с РФ возникли многокилометровая очередь (t.me/andriyshTime)
Автор: Иван Носальский

Россияне и коллаборанты массово выезжают из временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Андрющенко обнародовал фото, на котором можно заметить длинную очередь из автомобилей.

Фото: очередь на границе Донецкой области с Россией (t.me/andriyshTime)

"Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области", - написал он.

При этом советник мэра добавил, что такая очередь возникла на украинско-российской границе возле Новоазовска.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.

Также мы писали, что ВСУ показали видео штурма позиций 72-й мотострелковой бригады, которая позже провалила оборону участков под Бахмутом.

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Российская ФедерацияэвакуацияДонецкая областьВойна России против Украины