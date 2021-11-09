"Пандемія не закінчена": Франція у грудні почне повторно вакцинувати літніх людей

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу для літніх людей. З середини грудня COVID-сертифікат категорії 65+ років будуть видавати лише після третього щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Макрона.
Як заявив президент Франції, світ ще не переміг пандемію COVID, попри вакцинацію та нові методи лікування.
"Ми не закінчили з епідемією", - наголосив Макрон.
Після цього він оголосив про початок кампанії повторної вакцинації літніх людей. За його словами, з 15 грудня "зелена перепустка" видаватиметься громадянам старше 65 років лише за умови наявності третьої дози вакцини від COVID.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція має намір запровадити бустерну вакцинацію для певних категорій людей.