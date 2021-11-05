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Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію для окремих груп: про кого йдеться

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Франція, П'ятниця 05 листопада 2021 16:07
Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію для окремих груп: про кого йдеться Фото: Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію для окремих груп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Франції влада має намір ввести обов'язкову ревакцинацію від коронавірусу. Мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Як інформує місцева радіостанція, незабаром президент Франції Емманюель Макрон може звернутися до жителів країни, через погіршення епідеміологічної ситуації у країні та в цілому в Європі.

"Глава держави також може запропонувати зробити третю дозу вакцини (від COVID-19 - ред.) обов'язковою насамперед для найбільш уразливої частини населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно представник уряду Франції Габріель Атталь заявив, що у країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу на тлі відновлення епідемії COVID-19.

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Франція Вакцина від коронавірусу
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