Франція хоче ввести обов'язкову COVID-ревакцинацію для окремих груп: про кого йдеться

У Франції влада має намір ввести обов'язкову ревакцинацію від коронавірусу. Мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Як інформує місцева радіостанція, незабаром президент Франції Емманюель Макрон може звернутися до жителів країни, через погіршення епідеміологічної ситуації у країні та в цілому в Європі.

"Глава держави також може запропонувати зробити третю дозу вакцини (від COVID-19 - ред.) обов'язковою насамперед для найбільш уразливої частини населення", - йдеться в повідомленні.