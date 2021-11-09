"Пандемия не закончена": Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении бустерной вакцинации от коронавируса для пожилых людей. С середины декабря COVID-сертификат категории 65+ лет будут выдавать лишь после третьей прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Макрона.
Как заявил президент Франции, мир еще не победил пандемию COVID, несмотря на вакцинацию и новые методы лечения.
"Мы не закончили с эпидемией", - подчеркнул Макрон.
После этого он объявил о начале кампании повторной вакцинации пожилых людей. По его словам, с 15 декабря "зеленый пропуск" будет выдаваться гражданам старше 65 лет только при условии наличия третьей дозы вакцины от COVID.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Франция намерена ввести бустерную вакцинацию для определенных категорий людей.