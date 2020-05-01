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Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - вчені

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 13:40
Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - вчені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус візьмуть під контроль після появи колективного імунітету

Пандемія коронавірусу може тривати два роки, а під контроль її зможуть взяти після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані дослідження центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США.

Згідно зі звітом, коронавірус складніше контролювати, оскільки його можуть переносити люди без виражених симптомів хвороби. Очікується, що пандемія буде повертатися кількома хвилями, які можуть продовжитися і після 2022 року.

"Урядові повідомлення про ризики повинні включати в себе концепцію, що ця пандемія не скоро закінчиться. І що люди мають бути готові до можливих періодичних спалахів захворювань протягом наступних двох років", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, раніше вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні. Згідно з дослідженням учених з Сінгапуру, різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.

У той же час Національна академія наук України вважає, що пік захворюваності на COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертності - на 3-10 травня.

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