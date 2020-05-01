Пандемия коронавируса может продлиться два года, - ученые

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус возьмут под контроль после появления коллективного иммунитета

Пандемия коронавируса может продлиться два года, а под контроль ее смогут взять после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США.

Согласно отчету, коронавирус сложнее контролировать, поскольку его могут переносить люди без выраженных симптомов болезни. Ожидается, что пандемия будет возвращаться несколькими волнами, которые могут продолжиться и после 2022 года.

"Правительственные сообщения о рисках должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится. И что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее ученые назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в Украине. Согласно исследованию ученых из Сингапура, резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

В то же время Национальная академия наук Украины считает, что пик заболеваемости COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертности - на 3-10 мая.