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Пандемія COVID-19 не вплине на безвіз з Євросоюзом, - ОП

Новини » Політика     06.05.2020 - 00:19
Пандемія COVID-19 не вплине на безвіз з Євросоюзом, - ОП
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Держави почнуть відкривати кордони поступово

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква прокоментував ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами Жовкви, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

"Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими - ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським союзом", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Він також висловив сумніви, що до кінця року світові авіакомпанії повноцінно відновлять перельоти.

РБК-Україна писало, що в Європейському союзі склали "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, які були накладені через коронавірус. У дорожній карті озвучені конкретні рекомендації членам ЄС щодо зняття карантинних заходів. Обмеження повинні зніматися поступово, у кілька кроків.

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