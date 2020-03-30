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Пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз з Євросоюзом, - Кулеба

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 13:59
Пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз з Євросоюзом, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба вважає, що скасування Шенгену стане непоправним ударом по ЄС

Пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, після пандемії коронавірусу збережеться безвізовий режим для громадян України.

"Якщо Шенген буде формально або, по суті, втрачено, я думаю, що це буде непоправним ударом по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб при будь-якому розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а перш за все - свобода вільного пересування, збереглися", - зазначив Кулеба.

Він також висловив сумніви, що до кінця року світові авіакомпанії повноцінно відновлять перельоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку карантину в Україні через пандемію до країни повернулися понад 144 тисяч осіб.

Тим часом, за останніми даними, кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 700 тисяч. При цьому зафіксовано майже 34 тисячі смертей від COVID-19, одужали станом на 30 березня майже 150 тисяч осіб.

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Новини України Дмитро КулебаБезвизКоронавірус
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