ЄС підготував "дорожню карту" для зняття карантину: коли відкриють кордони

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Обмеження повинні зніматися поступово, у кілька кроків

В Європейському союзі склали "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, які були накладені через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

У "дорожній карті" підкреслюється, що терміни зняття карантинних заходів повинні встановлюватися, відштовхуючись від наступних критеріїв:

епідеміологічний критерій (поширення хвороби має зменшитися і стабілізуватися протягом тривалого часу);

(поширення хвороби має зменшитися і стабілізуватися протягом тривалого часу); потужність системи охорони здоров'я (наскільки зайняті реанімації, чи достатня кількість медикаментів і медичних працівників);

(наскільки зайняті реанімації, чи достатня кількість медикаментів і медичних працівників); можливості моніторингу (можливо масштабно тестувати людей і при необхідності ізолювати їх)

Також в Єврокомісії наголосили на важливості, щоб держави-члени мали загальний підхід до зняття карантинних заходів і координувалися для уникнення негативних ефектів.

У дорожній карті озвучені конкретні рекомендації членам ЄС щодо зняття карантинних заходів. Зокрема, обмеження повинні зніматися поступово, у кілька кроків.

Загальні заходи повинні замінюватися цільовими. Наприклад, мова йде про відновлення економічної активності, дезінфекції громадських місць та транспорту.

Внутрішні державні кордони ЄС повинні бути відкриті скоординовано. Зовнішні межі повинні бути відкриті в другу чергу.

Нагадаємо, канцлер Ангела Меркель представила концепцію виходу Німеччини з режиму ізоляції. Так, з 4 травня в Німеччині відкриються перукарні і школи.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує уповільнення поширення коронавірусу в Італії, Іспанії, Німеччини та Франції.