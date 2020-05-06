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Пандемия COVID-19 не повлияет на безвиз с Евросоюзом, - ОП

Новости » Политика     06.05.2020 - 00:19
Пандемия COVID-19 не повлияет на безвиз с Евросоюзом, - ОП
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Государства начнут открывать границы постепенно

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква прокомментировал вероятность отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Жовквы, государства лишь постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Он также выразил сомнения, что к концу года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.

РБК-Украина писало, что в Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены за коронавирус. В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС о снятии карантинных мероприятий. Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

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