"Панатинаикос" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится 1 августа в Афинах. Поединок примет стадион "Апостолос Николаидис". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30.

Где смотреть матч "Панатинаикос" – "Днепр-1"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Дебютный матч "спортклубовцев" в Лиге чемпионов покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Панатинаикос" – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet определили ПАО безусловным фаворитом поединка. На победу афинян принимают ставки со скромным коэффициентом 1,46. Тем временем вероятность победы "спортклубовцев" оценили баллом 8,40. Не слишком верят и в итоговую ничью с кэфом 5,00.

Футбольные оптимисты могут заложиться на победу "Днепра-1" с нужным для перевода игры в овертайм счетом 2:0 с космическим коэффициентом 48,00. В свою очередь ставка на зрелищный футбол с голами обеих команд в каждом из таймов обогатит в 13 раз.

Ориентировочные составы на матч "Панатинаикос" – "Днепр-1"

"Панатинаикос": Бриньоли – Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вильена – Паласиос, Джуричич, Бернард – Шпорар

"Днепр-1": Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Пихаленок – Танчик, Бланко, Гуцуляк – Довбик

Первый матч завершился уверенной победой ПАО (3:1). Победитель противостояния вице-чемпионов Украины и Греции выйдет в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов. Там своего соперника ждет марсельский "Олимпик".