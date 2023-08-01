"Панатінаїкос" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" відбудеться 1 серпня в Афінах. Поєдинок прийме стадіон "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.

Де дивитися матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet визначили ПАО безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу афінян приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,46. Тим часом імовірність перемоги "спортклубівців" оцінили балом 8,40. Не надто вірогідна й підсумкова нічия з кефом 5,00.

Футбольні оптимісти можуть заклатися на перемогу "Дніпра-1" з потрібним для переведення гри в овертайм рахунком 2:0 з космічним коефіцієнтом 48,00. Ставка на видовищний футбол із голами обох команд у кожному з таймів натомість збагатить у 13 разів.

Орієнтовні склади на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

"Панатінаїкос": Бріньйолі – Коцірас, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вільєна – Паласіос, Джурічіч, Бернард – Шпорар

"Дніпро-1": Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Піхальонок – Танчик, Бланко, Гуцуляк – Довбик

Перший матч завершився упевненою перемогою ПАО (3:1). Переможець протистояння віце-чемпіонів України та Греції вийде в наступну стадію кваліфікації Ліги чемпіонів. Там свого суперника чекатиме марсельський "Олімпік".