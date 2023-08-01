UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Панатінаїкос" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Спортклубівці" зазнали домашньої поразки від ПАО (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2023/24 афінський "Панатінаїкос" прийме "Дніпро-1".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" відбудеться 1 серпня в Афінах. Поєдинок прийме стадіон "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.

Де дивитися матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet визначили ПАО безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу афінян приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,46. Тим часом імовірність перемоги "спортклубівців" оцінили балом 8,40. Не надто вірогідна й підсумкова нічия з кефом 5,00.

Футбольні оптимісти можуть заклатися на перемогу "Дніпра-1" з потрібним для переведення гри в овертайм рахунком 2:0 з космічним коефіцієнтом 48,00. Ставка на видовищний футбол із голами обох команд у кожному з таймів натомість збагатить у 13 разів.

Орієнтовні склади на матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1"

"Панатінаїкос": Бріньйолі – Коцірас, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вільєна – Паласіос, Джурічіч, Бернард – Шпорар

"Дніпро-1": Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Піхальонок – Танчик, Бланко, Гуцуляк – Довбик

Перший матч завершився упевненою перемогою ПАО (3:1). Переможець протистояння віце-чемпіонів України та Греції вийде в наступну стадію кваліфікації Ліги чемпіонів. Там свого суперника чекатиме марсельський "Олімпік".

До слова, раніше делегація "Дніпра-1" отруїлася після приїзду до Греції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонівДнепр-1