Памятка заемщику. Как проверить свою кредитную историю и зачем это делать

О важности кредитной истории для заемщиков излишне и говорить. Именно "чистота" кредитного прошлого в значительной степени определяет кредитное будущее человека. О том, как проверить историю своих взаимоотношений с финучреждением и как можно улучшить перспективы получения займов в будущем – читайте в обзоре РБК-Украина.

Что такое кредитная история

Кредитная история – это досье обо всех текущих и выплаченных кредитах заемщика, содержащее информацию о том, насколько добросовестно и вовремя погашалась задолженность. Кредитная история отражает дисциплину погашения кредитов заемщиком и содержит информацию о поручительстве.

Зачем проверять кредитную историю

Для оценки собственных шансов на получение кредита

Перед тем как выдать кредит финансовые учреждения проверяют кредитную историю потенциального заемщика. Оценка кредитной истории является одним из основных факторов при принятии решения о выдаче кредита. Это позволяет финансовому учреждению понять, насколько добросовестно заемщик будет выполнять взятые на себя обязательства.

Именно на основании плохой кредитной истории финансовое учреждение может отказать потенциальному клиенту в выдаче кредита, несмотря на хорошие доходы.

Кредиторы обращают внимание, прежде всего, на наличие просрочек по кредитам. Но отсутствие кредитов тоже имеет значение. Кредитору важно знать, является ли потенциальный клиент активным пользователем кредитных услуг. Поскольку при отсутствии кредитной истории кредитору сложно оценить, как потенциальный заемщик будет справляться с кредитной нагрузкой.

Выявить факт мошенничества

Если оказалось, что кто-то оформил на ваше имя кредит, нужно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Выявить и исправить неточности или неактуальную информацию в кредитной истории

Прежде чем обращаться в финансовое учреждение по кредиту, убедитесь, что информация о текущих и закрытых кредитах актуальна и достоверна. Это позволит избежать отказа финансового учреждения в выдаче кредита.

Что делать, если обнаружили недостоверную информацию в кредитной истории

Следует обратиться в финансовое учреждение, которое предоставило такую информацию, с требованием актуализировать данные.

Также следует обратиться в бюро кредитных историй и сообщить об ошибке в кредитной истории. Со своей стороны бюро кредитных историй обратится в финансовое учреждение, которое предоставило такую информацию для уточнения данных.

Как проверить свою кредитную историю

Проверить свою историю можно в бюро кредитных историй.

В Украине зарегистрированы семь бюро кредитных историй, из которых активными участниками рынка сейчас являются пять: ЧАО "Первое всеукраинское бюро кредитных историй", ООО "Бюро кредитных историй "Украинское кредитное бюро", ООО "Украинское бюро кредитных историй", ЧАО "Международное бюро кредитных историй и ООО "Онлайн бюро кредитных историй".

По законодательству один раз в течение календарного года выписку по собственным кредитам можно получить бесплатно. Все дальнейшие обращения в течение года будут платными.

Еще можно подключить SMS-информирование и быть в курсе любых событий по кредитной истории. Эта услуга помогает предотвратить случайные просрочки, защититься от мошенничества и проверок кредитной истории без вашего согласия, но она платная.

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