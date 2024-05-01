Потребительские кредиты. Что нужно знать перед оформлением займа
Что следует знать о реальной стоимости и условиях предоставления потребительских кредитов банками и финансовыми компаниями, и что нужно сделать, прежде чем оформлять подобные займы.
За разъяснениями РБК-Украина обратилась в Национальный банк.
Что такое потребительские кредиты
Потребительский кредит – это средства, которые занимает финансовое учреждение физическому лицу на время на его личные нужды.
Потребительские кредиты делятся на обеспеченные (ипотека, автокредит) и необеспеченные (например, наличные в долг, предоставляемые финансовыми компаниями). Они могут быть долгосрочными или краткосрочными. Большинство потребительских кредитов предоставляются банками и финансовыми компаниями.
Прежде чем оформлять потребительский кредит, необходимо детально изучить условия кредита, сравнить предложения различных финансовых учреждений и выбрать для себя лучший вариант. Также нужно обращать внимание на срок кредита: чем длиннее срок, тем больше будет переплата.
Что нужно знать перед оформлением ссуды
Какова реальная стоимость кредита
В общую стоимость кредита входит:
- номинальная годовая процентная ставка;
- комиссии кредитодателя, например, связанные с предоставлением, обслуживанием и возвратом кредита, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, юридическое оформление сделки;
- дополнительные платежи, например за услуги кредитного посредника, обязательные страховые и налоговые платежи, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов.
Информация о реальной стоимости кредита содержится:
- в существенных условиях кредита, банки и финансовые компании публикуют на своих сайтах;
- в паспорте кредита, который можно запросить у менеджера финансового учреждения.
Паспорт кредита – это документ, содержащий основные условия кредита, информацию о реальной процентной ставке, порядке возврата кредита, дополнительных комиссиях и платежах.
Паспорт кредита и существенные условия кредита финансовые учреждения оформляют по одному формату, чтобы было удобно сравнить предложения разных банков и финансовых компаний.
Какой тип погашения кредита: классический или аннуитетный
Классическая схема погашения долга предполагает начисление процентов на остаток тела кредита. Поэтому в начале срока погашения кредита размеры платежей выше, но постепенно уменьшаются с каждым новым периодом.
Аннуитетная схема предполагает погашение кредита равными частями в течение всего срока погашения кредита. Особенность таких выплат в том, что в начале финансовое учреждение закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока – тело кредита. Поэтому в случае досрочного погашения кредита клиент финансового учреждения должен выплатить большую часть тела, поскольку проценты заранее уже были погашены.
Включены ли в кредитный договор дополнительные услуги
Финансовое учреждение может включить в потребительский кредит еще и дополнительные услуги. Такой услугой может быть, например, страхование жизни.
Вы можете отказаться от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита.
Какие условия досрочного погашения
Обратите внимание на формулировку в кредитном договоре условий досрочного погашения кредита. Финансовое учреждение может прописать штрафы или комиссии в случае досрочного погашения.
Всегда читайте кредитный договор, а затем подписывайте.