"Топливо на АЗС по военным билетам". SPRAVDI развеяло очередной фейк

В Украине была зафиксирована очередная волна фейков и дезинформации. Сетью TikTok распространялись сообщения, что якобы в некоторых украинских областях топливо на АЗС будут продавать по военным билетам.

"Ложь: в некоторых регионах Украины будут продавать топливо на АЗС по военному билету и прикрепят к заправочным комплексам по одному работнику ТЦК. Такой шаг должен повысить уровень мобилизации в стране. Соответствующее решение приняли на ставке Главнокомандующего 24 ноября", - сообщили в центре.

В SPRAVDI отметили, что в этой "информации" отсутствуют какие-либо данные, где именно это планируется ввести, нет ссылок на официальное предложение от, как утверждается, каких-то "представителей ТЦК на городской сессии".

"Кроме того, на верифицированных страницах региональных ОГА/ОВА такой новости не обнаружено", - добавили в центре.

Кроме того, этой информации нет и в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского от 24 ноября, где он подробно сообщал о решениях, принятых на заседании Ставки.

"Враг не прекращает играть на теме мобилизации в Украине, будоражить украинцев, держать их в информационном стрессе и вбрасывать раскол между действующей властью и войском. Призываем игнорировать этот и подобный контент и доверять только официальным источникам информации!", - отметили в центре.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также в Украине "гуляет" информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ. На самом деле это не более чем фейк и российский нарратив.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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