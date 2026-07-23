Топливный кризис в России начал ослабевать после изменения фокуса ударов Украины, - Bloomberg

Как сообщает издание, местные власти информируют жителей об улучшении доступности топлива и более стабильных поставках. Хотя нормирование остается в силе, в некоторых районах постепенно увеличиваются квоты на продажу бензина на автомобиль.

Отмечается, что надежной независимой статистики, которая позволяла бы оценить последние заявления российских властей, нет. Однако данные из социальных сетей действительно указывают на улучшение ситуации со снабжением.

Однако доступность топлива по-прежнему отличается в зависимости от региона России.

Так, по состоянию на 22 июля на 54% заправочных станций в Москве и 61% станций в Санкт-Петербурге был доступен хотя бы один вид автомобильного топлива, однако, например, в таких городах как Красноярск и Новосибирск ситуация была иной. Хотя бы один вид бензина был доступен лишь на чуть более пятой части всех станций.

Хотя атаки за последние две недели продолжались, их масштабы были меньше, поскольку целью были более мелкие нефтеперерабатывающие заводы, а последствия нападений были менее разрушительными, отмечает издание.

В то же время значительно возросло количество ударов по судам "теневого флота" России: с 8 по 20 июля было атаковано по меньшей мере 124 судна, в том числе 89 танкеров.

Научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри отметил, что Украина расширяет спектр целей и переключается между ними, "чтобы держать противника в неведении" по поводу того, что она поразит в следующий раз.

Эта стратегия усложняет России размещение оборонных сооружений и нейтрализацию приближающихся ракет и ракет.

Радоваться россиянам еще рано

Издание отмечает, что хотя поставки топлива в РФ возобновляются, дефицит еще далеко не преодолен.

По оценкам EA Analytics, в июле переработка нефти в России будет составлять в среднем 3,511 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с мая 2002 года.

Это более чем на треть ниже сезонной нормы для страны, что свидетельствует о сохранении дефицита нефтепродуктов и росте цен.

Также региональные власти России призывают жителей готовиться к дальнейшим трудностям.