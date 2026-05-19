Палиса назвал единственное условие, при котором власть пересмотрит мобилизационный возраст

В Офисе президента заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.
Вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18-24 лет не актуален.
"Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается", - отметил Палиса.
Когда ситуация может измениться - зависит от фронта.
"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - добавил он.
Принудительного призыва женщин также не планируют.
"Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", - сказал Палиса.
На вопрос об упрощенных или более коротких контрактах для женщин он ответил: Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.
"Условия будут достаточно привлекательные", - подытожил заместитель руководителя ОП.
Напомним, похожую позицию ранее высказал и глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, мобилизация всех 18-25-летних уничтожит будущее государства и целого поколения.
Тем временем министр экономики Алексей Соболев напомнил: есть люди, которые находятся в розыске или самовольном отлучении и не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны, - и именно этот ресурс нужно выявлять первым.