Палестинский вопрос поставил под угрозу торговую сделку США и Канады

Президент США Дональд Трамп отказался от торговой сделки с Канадой после того, как премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении признать Палестину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ .

Так, Карни объявил, что уже в сентябре, во время Генассамблеи ООН, Канада может признать государство Палестина.

Дональд Трамп возмутился таким намерениям, поэтому в четверг, 31 июля, намекнул, что США могут отказаться от заключения торгового соглашения с Канадой.

"Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это очень усложнит нам заключение с ними торгового соглашения. О, Канада!!!", - эмоционально написал Трамп на платформе Truth Social.

А уже ближе к вечеру стало известно, что США ввели пошлину в 35% на импорт товаров из Канады. А это - серьезный удар для экономики страны-соседа, которая является одним из главных торговых партнеров Америки.

Конфликт между США и Канадой

Между США и Канадой уже несколько месяцев продолжается торговое напряжение. Трамп ранее уже угрожал отменить переговоры из-за налога на цифровые услуги, который ввела Канада. Тогда правительство Карни пошло на уступки.

Однако сейчас вопрос гораздо сложнее, ведь он касается международной политики, ближневосточного конфликта и долговременных союзов.

Таким образом, канадско-американские отношения снова проходят испытания - и на этот раз все серьезнее, чем просто тарифы.