ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп розповів про плани підписання мирної угоди ОАЕ та Ізраїлю

Вашингтон, П'ятниця 14 серпня 2020 02:40
Трамп розповів про плани підписання мирної угоди ОАЕ та Ізраїлю
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США назвав рішення двох країн "величезним проривом"

Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання угоди щодо нормалізації відносин між ОАЕ та Ізраїлем. Це станеться у Вашингтоні в серпні або вересні.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американський лідер висловив слова подяки прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху і наслідному принцові Абу-Дабі Мухаммеду бен Заїду за їхнє бачення та лідерські якості.

"Величезний прорив сьогодні! Історична мирна угода між двома нашими великими друзями - Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами!", - написав Трамп у своєму Twitter.

Планується, що делегація з Ізраїлю та ОАЕ зустрінуться в найближчі тижні для підписання двосторонніх угод з інвестицій, туризму, прямих рейсів, безпеки, телекомунікацій, технологій, енергетики, охорони здоров'я, культури, навколишнього середовища, створення взаємних посольств та інших взаємовигідних сфер.

Раніше стало відомо, що ОАЕ та Ізраїль досягли мирної угоди.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в уряді Ізраїлю заявили, що планують укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки.

Також РБК-Україна писало, що на початку року ізраїльтянам вперше дозволили здійснювати поїздки в Саудівську Аравію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Дональд ТрампІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся