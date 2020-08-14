Трамп розповів про плани підписання мирної угоди ОАЕ та Ізраїлю

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США назвав рішення двох країн "величезним проривом"

Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання угоди щодо нормалізації відносин між ОАЕ та Ізраїлем. Це станеться у Вашингтоні в серпні або вересні.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американський лідер висловив слова подяки прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху і наслідному принцові Абу-Дабі Мухаммеду бен Заїду за їхнє бачення та лідерські якості.

"Величезний прорив сьогодні! Історична мирна угода між двома нашими великими друзями - Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами!", - написав Трамп у своєму Twitter.

Планується, що делегація з Ізраїлю та ОАЕ зустрінуться в найближчі тижні для підписання двосторонніх угод з інвестицій, туризму, прямих рейсів, безпеки, телекомунікацій, технологій, енергетики, охорони здоров'я, культури, навколишнього середовища, створення взаємних посольств та інших взаємовигідних сфер.

Раніше стало відомо, що ОАЕ та Ізраїль досягли мирної угоди.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в уряді Ізраїлю заявили, що планують укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки.

Також РБК-Україна писало, що на початку року ізраїльтянам вперше дозволили здійснювати поїздки в Саудівську Аравію.