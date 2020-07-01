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Пальчевський заявив про створення власної політсили

Новини » Політика     01.07.2020 - 13:27
Пальчевський заявив про створення власної політсили
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою

Ведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Про це Пальчевський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ми сподівалися на зміни. Але нова влада підвела, а розчарування досягло межі. Тому, ми тільки що зареєстрували в Мін'юсті політичну силу - "Перемога Пальчевського", - написав він.

Крім того, Пальчевський звернувся до потенційних виборців, і описав основні принципи політсили.

"Наші принципи дуже прості – об'єднавча сила навколо центру, без поділу на Схід, Захід, Північ чи Південь. Ми займемося добробутом людей і боротьбою з бідністю. Для цього, ми приведемо людей, які можуть", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

Зазначимо, у Києві та Дніпрі "Слуга народу" вирішила вдатися до нестандартних рішень при виборі кандидатів на мери міста.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Місцеві вибориАндрій Пальчевський
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