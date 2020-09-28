Пальчевський: держава має добудувати житло вкладникам "Аркади"

Бізнесмен і кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський підтримав мітинг ошуканих вкладників банків "Аркада". На його думку, недобудови банку потрібно передати забудовнику, здатному завершити будівництво.

Про це лідер "Перемоги Пальчевського" написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ошукані вкладники стоять понад 120 днів і нічого не відбувається. Обдурені владою. Держава повинна подбати про них і добудувати ці будинки", - заявив він.

На його думку, кожен з нас може опинитися на місці ошуканого вкладника.

"Тому ми повинні підтримати цих людей. Їм обіцяли, що квартири будуть. А серед них звичайні люди, хтось приїхав з Донбасу, учасники АТО і ті, хто збирав свої трудові гроші все життя", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Раніше у Києві вже протестували інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їх акції були і під Офісом президента, і під КМДА.

Також раніше у Пальчевського розповіли, як планують розвивати економіку

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.