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В центрі Києва влаштували масштабну акцію протесту

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 11:14
В центрі Києва влаштували масштабну акцію протесту
Фото: протест в центрі Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акції планують встановити наметове містечко біля ОП

У центрі Києва проходить акція протесту інвесторів банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів. Протест стартував на вулиці Хрещатик під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

З 9:30 проходить піша хода та автомітинг від КМДА до Кабінету міністрів України, звідти до Нацбанку і від нього до Офісу президента.

Саме біля ОП учасники акції планують встановити наметове містечко.

Фото: протест в центрі Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кореспондент видання повідомляє, що в акції протесту беруть участь близько тисячі людей. В протестуючих на плакатах написано: "Пане президенте, досить мріяти та ігнорувати нас", "Аркада - ми віддали гроші = віддавай квартири".

Крім того, під Кабміном сьогодні була акція протесту шахтарів, в якій взяли участь близько 50 людей. Вони вимагали виплати зарплати та відновлення роботи вугільних підприємств.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Києві була акція протесту інвесторів банку "Аркада", тоді мер столиці Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів дати оцінку діям недобросовісного забудовника.

Зазначимо, в 2018 році на Осокорках у Києві на акції проти забудови відбулися бійки з поліцією, це сталося на території екопарка на Осокорках, де намагалися побудувати житловий комплекс "Патріотика на озерах".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київпротест
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