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У Пальчевського розповіли, як планують розвивати економіку

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 12:25
У Пальчевського розповіли, як планують розвивати економіку
Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Початковий рівень доходу населення в економіці є відправною точкою для визначення функції заощаджень та інвестицій. У своїй програмі "Перемога Пальчевського" акцентує увагу на соціальній сфері і розвитку економіки.

Про це заявив економіст політсили Олексій Кущ в Facebook.

"Якщо у бізнесу скорочується розмір прибутку, то не буде коштів і на інвестиції. Якщо падають доходи населення - не буде і заощаджень. Це все передумови виникнення "пастки бідності". Працюючи над економічною програмою партії "Перемога Пальчевського", я намагався знайти правильні відповіді на ці виклики", - розповів він.

Експерт також зазначає, що необхідна максимізація державних інвестицій за трьома напрямками: медицина, освіта, наука.

"Активація додаткових джерел коштів в результаті проведення реструктуризації зовнішніх та внутрішніх державних боргів. Частково використання емісійних ресурсів НБУ. Також потрібно створити національний резервний фонд шляхом оподаткування експортними митами сировинного експорту та фінансування шляхом коштів фонду інвестицій в системну інфраструктуру держави й критичну інфраструктуру міст", - упевнений Кущ.

Нагадаємо, раніше представник політичної сили "Перемога Пальчевського" представив модель, яка дозволить суттєво скоротити вартість газу для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

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Новини України Політика економікавыборыАндрій Пальчевський
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